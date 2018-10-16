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Спорт

Боксер Флойд Мэйуэзер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова

Фото из интернета. Боксер Флойд Мэйуэзер-младший

Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший ответил на вызов российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова провести поединок. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее россиянин предложил американскому спортсмену провести бой, заявив, что «в джунглях может быть только один король».

Флойд Мэйуэзер написал в Instagram, чтобы CBS, Showtime и MGM Grand готовили деньги.

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«CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте деньги. Посмотрите на странице Леонарда Эллерби (глава Mayweather Promotions), Хабиб Нурмагомедов бросил мне вызов. Сделаем Лас-Вегас снова великим», — написал боксер.

Отец и тренер российского бойца Адбулманап Нурмагомедов в комментарии РИА Новости заявил, что бой проведут в России. Но дату поединка пока трудно предугадать — для начала необходимо дождаться прекращения дисквалификации Хабиба Нурмагомедова.

Шестого октября в рамках турнира UFC 229 он одержал победу над Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

В 2017 году Флойд Мэйуэзер-младший также победил ирландского бойца. 
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