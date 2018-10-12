10:06
USD 69.33
EUR 80.04
RUB 1.04
Спорт

Хабиб Нурмагомедов пригрозил UFC своим уходом

Фото «Коммерсанта». Хабиб Нурмагомедов

Чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов пригрозил разрывом контракта с организацией, если дисквалифицируют Зубайру Тухугова. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Ранее UFC отменила бой Зубайры Тухугова с Артемом Лобовым, запланированный на 27 октября. Причиной стала драка россиянина с Конором Макгрегором после боя Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом.

Читайте по теме
Глава UFC назвал сумму, на которую «без сомнения» оштрафуют Хабиба Нурмагомедова
«Я хотел бы обратиться к UFC: почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи? Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете, что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае так накажите меня, причем тут Зубайра Тухугов?» — написал Хабиб Нурмагомедов.

Он отметил, что на видеозаписях видно, как Конор Макгрегор первым ударил одного из членов его команды и уже после Зубайра Тухугов ударил ирландца.

«Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним (Тухуговым), у нас в России мы своих не бросаем. За своего брата я пойду до конца. Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — написал Хабиб Нурмагомедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Боец добавил, что гонорар, который ему так до сих пор не отдали, могут в UFC оставить себе. «Только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца», — написал российский боец.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся 7 октября в Лас-Вегасе. Победу приемом удушения одержал россиянин. После боя произошла массовая потасовка, в которой участвовали оба бойца и члены их команд.

Первым за пределы октагона выпрыгнул россиянин, позднее он пояснил, что члены команды ирландца оскорбили его семью и религию. Церемонию награждения сорвали, россиянину не вручили пояс из-за опасений новых инцидентов.
Ссылка:
просмотров: 860
Версия для печати
Материалы по теме
Глава UFC назвал сумму, на которую «без сомнения» оштрафуют Хабиба Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедовдун атасы уулун катуу жазаларын айтты
Бои без правил. Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались во время взвешивания
Бой Валентины Шевченко за титул чемпионки UFC сорван
Валентина Шевченко: Между боями путешествую и стреляю из разных видов оружия
Antonina and Valentina Shevchenko - first UFC sisters-wrestlers
Тренер Кенжебек Чекиров. Как вырастить спортивную звезду мирового уровня
Валентина Шевченко: Сделаю все, чтобы стать чемпионкой UFC
Valentina Shevchenko tops UFC ranking
Валентина Шевченко возглавила рейтинг UFC
Популярные новости
Бои без правил. Макгрегор и&nbsp;Нурмагомедов едва не&nbsp;подрались во&nbsp;время взвешивания Бои без правил. Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались во время взвешивания
Феноменальное пенальти. Вратарь просто в&nbsp;шоке Феноменальное пенальти. Вратарь просто в шоке
Глава UFC назвал сумму, на&nbsp;которую &laquo;без сомнения&raquo; оштрафуют Хабиба Нурмагомедова Глава UFC назвал сумму, на которую «без сомнения» оштрафуют Хабиба Нурмагомедова
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на&nbsp;турнире UFC Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора на турнире UFC
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл новую сберкассу в&nbsp;ЦОН в&nbsp;Свердловском районе столицы «Бакай Банк» открыл новую сберкассу в ЦОН в Свердловском районе столицы
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: подключайте интернет-пакеты и&nbsp;получайте бонусы «День — Ночь» от MegaCom: подключайте интернет-пакеты и получайте бонусы
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; открыл новый Центр обслуживания населения в&nbsp;Бишкеке «Газпром Кыргызстан» открыл новый Центр обслуживания населения в Бишкеке
Вместе дешевле! Семейная экономия в&nbsp;цифрах Вместе дешевле! Семейная экономия в цифрах