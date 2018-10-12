Хабиб Нурмагомедов пригрозил UFC своим уходом

Чемпион UFC, российский боец Хабиб Нурмагомедов пригрозил разрывом контракта с организацией, если дисквалифицируют Зубайру Тухугова. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Ранее UFC отменила бой Зубайры Тухугова с Артемом Лобовым, запланированный на 27 октября. Причиной стала драка россиянина с Конором Макгрегором после боя Хабиба Нурмагомедова с ирландским бойцом.

«Я хотел бы обратиться к UFC: почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи? Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете, что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае так накажите меня, причем тут Зубайра Тухугов?» — написал Хабиб Нурмагомедов.

Он отметил, что на видеозаписях видно, как Конор Макгрегор первым ударил одного из членов его команды и уже после Зубайра Тухугов ударил ирландца.

«Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним (Тухуговым), у нас в России мы своих не бросаем. За своего брата я пойду до конца. Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — написал Хабиб Нурмагомедов.

Боец добавил, что гонорар, который ему так до сих пор не отдали, могут в UFC оставить себе. «Только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца», — написал российский боец.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся 7 октября в Лас-Вегасе. Победу приемом удушения одержал россиянин. После боя произошла массовая потасовка, в которой участвовали оба бойца и члены их команд.

Первым за пределы октагона выпрыгнул россиянин, позднее он пояснил, что члены команды ирландца оскорбили его семью и религию. Церемонию награждения сорвали, россиянину не вручили пояс из-за опасений новых инцидентов.