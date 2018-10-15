Борец из Кыргызстана занял третье место на турнире в России

Кыргызстанец занял третье место на международном турнире по вольной борьбе. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России.

Как отмечается, в Нефтеюганске прошли состязания на призы вице-президента ФСБР Владимира Семенова «Кубок Югры». На ковры вышли более 130 спортсменов из 15 стран. Медали разыгрывались в десяти весовых категориях.

Кыргызстан представляли шесть борцов. Наилучшего результата добился Икромжон Хаджимуродов, выступавший в весе до 61 килограмма. Он провел две схватки: в 1/4 финала уступил будущему чемпиону Артему Гебекову (РФ), а затем поборол Руслана Гасимова (Азербайджан). В итоге у него «бронза».

В командном зачете представители Кыргызстана стали восьмыми.