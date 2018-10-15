09:46
USD 69.35
EUR 80.36
RUB 1.05
Спорт

Борец из Кыргызстана занял третье место на турнире в России

Фото Федерации спортивной борьбы России. Эпизод турнира по борьбе в России

Кыргызстанец занял третье место на международном турнире по вольной борьбе. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России.

Как отмечается, в Нефтеюганске прошли состязания на призы вице-президента ФСБР Владимира Семенова «Кубок Югры». На ковры вышли более 130 спортсменов из 15 стран. Медали разыгрывались в десяти весовых категориях. 

Кыргызстан представляли шесть борцов. Наилучшего результата добился Икромжон Хаджимуродов, выступавший в весе до 61 килограмма. Он провел две схватки: в 1/4 финала уступил будущему чемпиону Артему Гебекову (РФ), а затем поборол Руслана Гасимова (Азербайджан). В итоге у него «бронза».

В командном зачете представители Кыргызстана стали восьмыми.
Ссылка:
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Чынарбек Изабеков занял третье место на чемпионате мира по борьбе
У Мелиса Турганбаева вновь «бронза» на чемпионате мира по борьбе
В Кыргызстане торжественно встретили борцов-призеров Азиатских игр
Борец Магомед Мусаев принес Кыргызстану первую медаль на Азиатских играх
Сборная Кыргызстана выиграла четыре медали на чемпионате Азии по вольной борьбе
Борцы из Кыргызстана выиграли четыре медали на чемпионате мира
У Кыргызстана восемь медалей на чемпионате Азии по борьбе
Борцы из Кыргызстана выиграли три медали на чемпионате Азии
В Бишкеке подвели итоги турнира по вольной борьбе памяти Валерия Жапаралиева
У Кыргызстана семь медалей на университетских играх в Баку
Популярные новости
Феноменальное пенальти. Вратарь просто в&nbsp;шоке Феноменальное пенальти. Вратарь просто в шоке
Глава UFC назвал сумму, на&nbsp;которую &laquo;без сомнения&raquo; оштрафуют Хабиба Нурмагомедова Глава UFC назвал сумму, на которую «без сомнения» оштрафуют Хабиба Нурмагомедова
Качая железо. Как сварщик из&nbsp;Бишкека стал самым сильным человеком Азии Качая железо. Как сварщик из Бишкека стал самым сильным человеком Азии
Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл серебряную медаль на&nbsp;юношеской Олимпиаде Кыргызстанец Денис Петрашов выиграл серебряную медаль на юношеской Олимпиаде
Бизнес
Наслаждайтесь интернетом от&nbsp;JET целый год! Наслаждайтесь интернетом от JET целый год!
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл новую сберкассу в&nbsp;ЦОН в&nbsp;Свердловском районе столицы «Бакай Банк» открыл новую сберкассу в ЦОН в Свердловском районе столицы
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: подключайте интернет-пакеты и&nbsp;получайте бонусы «День — Ночь» от MegaCom: подключайте интернет-пакеты и получайте бонусы
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; открыл новый Центр обслуживания населения в&nbsp;Бишкеке «Газпром Кыргызстан» открыл новый Центр обслуживания населения в Бишкеке