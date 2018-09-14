Кыргызстан идет 13-м в мировом рейтинге баскетбола 3×3 (стритбола). Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.

Фото Федерации баскетбола КР. Турнир по баскетболу 3х3 в Бишкеке

Рейтинг разделен на три возрастные группы: до 18 лет, до 23 лет, взрослые. Наивысшее место (13-е) КР занимает в категории до 18 лет среди юношей. Всего в ней 168 стран. В рейтинге девушек этого же возраста Кыргызстан идет 29-м.

Отметим, недавно кыргызстанцы выступили в Малайзии на Кубке Азии среди спортсменов до 18 лет. Юноши заняли шестое место из 19 команд, а девушки — 10-е из 14.

В индивидуальном рейтинге выше всех наших баскетболистов идет Сыймык Эсеналиев. В категории до 18 лет он занимает 24-е место.