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Спорт

Кыргызстан идет 13-м в мировом рейтинге баскетбола

Кыргызстан идет 13-м в мировом рейтинге баскетбола 3×3 (стритбола). Об этом сообщает международная федерация данного вида спорта.

Федерации баскетбола КР
Фото Федерации баскетбола КР. Турнир по баскетболу 3х3 в Бишкеке

Рейтинг разделен на три возрастные группы: до 18 лет, до 23 лет, взрослые. Наивысшее место (13-е) КР занимает в категории до 18 лет среди юношей. Всего в ней 168 стран. В рейтинге девушек этого же возраста Кыргызстан идет 29-м.

Отметим, недавно кыргызстанцы выступили в Малайзии на Кубке Азии среди спортсменов до 18 лет. Юноши заняли шестое место из 19 команд, а девушки — 10-е из 14.

В индивидуальном рейтинге выше всех наших баскетболистов идет Сыймык Эсеналиев. В категории до 18 лет он занимает 24-е место.
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