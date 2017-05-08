Спортивный календарь с 8 по 14 мая



29 апреля — 9 мая. Международная альпиниада-2017. Чуйская область

Традиционные состязания посвящены столетию одного из основателей альпинизма в Кыргызстане Б.Маречека. В программе — массовое восхождение на пик Комсомолец, спортивные и учебные подъемы на вершины в ущелье Ала-Арча.

3–10 мая. Чемпионат Азии среди молодежи по шахматам. Шираз (Иран)

Участвуют игроки не старше 20 лет. Кыргызстан представляют Тагир Таалайбеков и Зарина Усупбекова.





4–12 мая. Чемпионат мира по тайскому боксу. Минск (Беларусь)

На прошлогоднем ЧМ кыргызстанцы завоевали две медали. Наверняка преуспеют и сейчас. В составе команды пять бойцов, сильнейших в стране.



5–9 мая. Открытый чемпионат Бишкека по быстрым шахматам. Бишкек, клуб «Гардэ», 14.00

Соревнования посвящены 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Запланировано семь туров по швейцарской системе.

6–11 мая. Кубок Центральной Азии по тогуз-коргоолу. Бишкек, Национальная библиотека

Медали разыгрываются в личном и командном зачете среди мужчин и женщин.





8–14 мая. Международные соревнования среди женщин по теннису. Анталья (Турция)

Участвуют более 70 спортсменок из разных стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина. Для нее это второй подряд турнир на турецкой земле — на прошлой неделе она также играла в Анталье.

8–9 мая. Международные соревнования по таэквондо ITF. Караганда (Казахстан)

За победу сражаются бойцы из РК и ближнего зарубежья. Кыргызстан представляют спортсмены из федерации, которую возглавляет Олег Лим.





9 мая. Международные соревнования WEF-32 Selection-9 — BattleinTalas по кулатуу эртаймаш. Талас, центральный стадион

Участвуют бойцы-профессионалы из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.





9 мая. Национальные конноспортивные игры. Бишкек, ипподром «Ак-Кула»

Соревнования приурочены ко Дню Победы, посвящены памяти народного артиста СССР Суйменкула Чокморова и каскадера Усена Кудайбергенова. В 8.30 начнутся финальные состязания турнира по борьбе на лошадях (эр эниш), в 9.30 — матч за «бронзу» республиканского турнира по кок-бору, в 11.00 — соревнования по салбууруну. В 11.30 — показательные выступления каскадеров, в 12.00 — финал турнира по кок-бору, в 14.00 — скачки.

9 мая. Республиканские соревнования по кыргызской классической борьбе. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Соревнования посвящены памяти Героя Советского Союза Самата Садыкова и также приурочены ко Дню Победы. Участвуют спортсмены из столицы и регионов.

10–14 мая. Чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. Нью-Дели (Индия)

На ЧА-2016 сборная Кыргызстана выступила отлично, и в этот раз болельщики вправе ждать от нее как минимум повторения успеха. Одна из главных надежд на медали — именитая Айсулуу Тыныбекова.

11–22 мая. Чемпионат Азии среди взрослых по шахматам. Чэнду (Китай)

Наши взрослые шахматисты на азиатской арене не так успешны, как юные, но не теряют надежды на хорошее выступление. Запланированы состязания по классическим шахматам и блицу.

12–22 мая. Исламские игры солидарности. Баку (Азербайджан)

Участвуют около 3,5 тысячи спортсменов из 57 стран. Разыгрывается 262 комплекта наград по 20 видам спорта. Кыргызстан представляют около 70 спортсменов. Есть среди них известные, а есть и дебютанты турниров высокого уровня.

13 мая. Международные соревнования по таэквондо WTF. Бишкек, комплекс Gym-n-Roll, 9.00

Организатор — Академия таэквондо WTF Кыргызстана. За победу борются бойцы из КР, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

13 мая. Международный иссык-кульский марафон RuntheSilkRoad. Иссык-Кульская область

Состязания проводятся шестой год подряд. Они посвящены памяти бронзового призера Олимпийских игр-1980 Сатымкула Джуманазарова. В этом году маршрут забега отличается от прошлогоднего.

13 мая. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, второй круг, шестой тур

«Нефтчи» (Кочкор-Ата) — «Алай» (Ош),

«Кара-Балта» — «Дордой» (Бишкек).

Первый круг национального первенства остался позади, и уже сформировалась группа лидеров. «Алай» и «Дордой» в нее входят, а их противники по этому туру — нет. Вряд ли фавориты допустят осечку.

13–14 мая. Кубок Азии среди кадетов по дзюдо. Чирчик (Узбекистан)

Участвуют 200 спортсменов из девяти стран, в том числе 19 кыргызстанцев. На Кубке Азии-2016, проходившем там же, наши выступили небезуспешно.





13–21 мая. Чемпионат Азии по снукеру. Бишкек

Разыгрывается два комплекта медалей: в дисциплине «шесть красных» и в командном зачете. Молодой, но уже довольно опытный Каримберди уулу Мухаммед — лидер сборной Кыргызстана на этом турнире.

14 мая. Топ-лига — чемпионат Кыргызстана по футболу, второй круг, шестой тур

«Абдыш-Ата» (Кант) — «Алга» (Бишкек).

Кантский клуб хорошо начал сезон, а столичный — не очень. Тем не менее предсказать исход поединка трудно. Противостояния этих команд нередко заканчиваются с неожиданным результатом.

14–20 мая. III Всемирные игры юных соотечественников. Казань (Россия)

Одна из целей состязаний — укрепление международных связей. В программе шесть видов спорта.



