Чемпионат Азии по борьбе. Раззак Бейшекеев вышел в финал, победив досрочно

Раззак Бейшекеев вышел в финал чемпионата Азии по греко-римской борьбе, который проходит в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте UWW.

Соперником Раззака Бейшекеева (до 67 кг) стал Ахмадреза Мохсен Нежад (Иран). Кыргызстанец одержал досрочную победу со счетом 9:0. Ему потребовалось менее двух минут.

Позже за выход в финал поборется Амантур Исмаилов.

Напомним, накануне Афтандил Таалайбек уулу, Акжол Махмудов и Асан Жанышов вышли в финал чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Улан Муратбек уулу и Роман Ким поборются за бронзовую медаль.