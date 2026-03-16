Спорт

Отжимания на двух пальцах и гиря на спине. Бишкекчанин покоряет соцсети

В социальных сетях активно обсуждают молодого спортсмена из Бишкека, которого пользователи уже прозвали «кыргызским Брюсом Ли». Видео с его тренировками быстро набирают просмотры — зрителей поражают сложные упражнения, требующие невероятной силы и контроля над телом.

На одном из роликов спортсмен выполняет экстремальное упражнение: он отжимается, опираясь всего на два больших пальца, при этом на его спине находится гиря весом 16 килограммов.

В другом видео он демонстрирует еще более сложный элемент — отжимание на двух пальцах одной руки в стиле легендарного мастера боевых искусств Bruce Lee. По его словам, подобные упражнения требуют огромной силы кистей, крепких сухожилий и идеального контроля над телом.

Спортсмен отмечает, что все показанные упражнения — результат долгих тренировок, дисциплины и многолетней работы над собой.

«Моя цель не просто удивлять людей. Я хочу показать, что благодаря упорству и постоянной работе над собой можно добиться того, что сначала кажется невозможным», — говорит он.

В комментариях под видео пользователи отмечают, что подобные примеры вдохновляют молодежь заниматься спортом и развивать силу и выносливость.

Как стало известно 24.kg, спортсмена зовут Азрет Махатаев. Ему 28 лет, он живет в Бишкеке и учится на магистратуре Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына в институте иностранных языков.
Материалы по теме
11-летний мальчик установил мировой рекорд по отжиманиям на бутылках в Астане
Популярные новости
Сборная Кыргызстана по&nbsp;кок-бору пропустит чемпионат мира в&nbsp;Казахстане Сборная Кыргызстана по кок-бору пропустит чемпионат мира в Казахстане
Артема Новикова избрали президентом Федерации баскетбола&nbsp;КР Артема Новикова избрали президентом Федерации баскетбола КР
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу победил в&nbsp;очередном поединке в&nbsp;UFC Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу победил в очередном поединке в UFC
Айпери Медет кызы снова выйдет на&nbsp;ковер против олимпийской чемпионки Айпери Медет кызы снова выйдет на ковер против олимпийской чемпионки
Бизнес
Церемония в&nbsp;Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
Женское предпринимательство в&nbsp;Узбекистане: данные Octobank Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octobank
Beeline представляет новый тариф &laquo;Укмуш&nbsp;АI&raquo; с&nbsp;безлимитным трафиком на&nbsp;ИИ Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с&nbsp;85-летием Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
