Отжимания на двух пальцах и гиря на спине. Бишкекчанин покоряет соцсети

В социальных сетях активно обсуждают молодого спортсмена из Бишкека, которого пользователи уже прозвали «кыргызским Брюсом Ли». Видео с его тренировками быстро набирают просмотры — зрителей поражают сложные упражнения, требующие невероятной силы и контроля над телом.

На одном из роликов спортсмен выполняет экстремальное упражнение: он отжимается, опираясь всего на два больших пальца, при этом на его спине находится гиря весом 16 килограммов.

Спортсмен отмечает, что все показанные упражнения — результат долгих тренировок, дисциплины и многолетней работы над собой.

«Моя цель не просто удивлять людей. Я хочу показать, что благодаря упорству и постоянной работе над собой можно добиться того, что сначала кажется невозможным», — говорит он.

В комментариях под видео пользователи отмечают, что подобные примеры вдохновляют молодежь заниматься спортом и развивать силу и выносливость.

Как стало известно 24.kg, спортсмена зовут Азрет Махатаев. Ему 28 лет, он живет в Бишкеке и учится на магистратуре Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына в институте иностранных языков.