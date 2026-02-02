Госагентство спорта показало форму кыргызстанцев на зимней Олимпиаде

Госагентство физкультуры и спорта показало, в какой форме сборная Кыргызстана выступит на зимних Олимпийских играх в Италии — в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

По данным ведомства, для церемонии открытия подготовили белую парадную форму.

«Для тренировок спортсмены будут использовать темно-синюю спортивную форму. Экипировка сделана с учетом международных требований и рассчитана на комфорт и безопасность спортсменов», — говорится в сообщении.

Напомним, на этих зимних Олимпийских играх Кыргызстан представят два спортсмена: Тимур Шакиров (горнолыжный спорт) и Артур Сапарбеков (лыжные гонки).