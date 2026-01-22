Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург

В Бишкеке продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд дивизиона 3В. Эфир можно посмотреть на You-Tube-канале «НТРК-Спорт».

Сборная Кыргызстана в четвертом туре обыграла сверстников из Люксембурга со счетом 5:2.

Голы забили Эмир Мелисов, Алихан Али-Аскаров, Захар Бем, Шер Шамшыбеков и Берен Дубанаев.

Лучшим игроком матча назван Захар Бем.

Ранее кыргызстанцы были сильнее команд из Гонконга (4:1) и Южно-Африканской Республики (7:2) и Ирана (15:1) и сейчас занимают первую строчку в турнирной таблице.

За звание чемпиона и путевку в дивизион 3А борются сборные КР, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга.

24 января команда Кыргызстана встретится с хоккеистами Мексики.