16:07
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Спорт

Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Люксембург

В Бишкеке продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд дивизиона 3В. Эфир можно посмотреть на You-Tube-канале «НТРК-Спорт».

Сборная Кыргызстана в четвертом туре обыграла сверстников из Люксембурга со счетом 5:2.

Голы забили Эмир Мелисов, Алихан Али-Аскаров, Захар Бем, Шер Шамшыбеков и Берен Дубанаев.

Лучшим игроком матча назван Захар Бем.

Ранее кыргызстанцы были сильнее команд из Гонконга (4:1) и Южно-Африканской Республики (7:2) и Ирана (15:1) и сейчас занимают первую строчку в турнирной таблице.

За звание чемпиона и путевку в дивизион 3А борются сборные КР, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга.

24 января команда Кыргызстана встретится с хоккеистами Мексики.
Ссылка: https://24.kg/sport/358933/
просмотров: 2455
Версия для печати
Материалы по теме
Делегатов Международной федерации хоккея наградили Почетными грамотами кабмина
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана разгромила Иран
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла ЮАР
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла Гонконг
Бишкек готовится к чемпионату мира по хоккею
Сборная Кыргызстана по хоккею проведет мастер-классы для детей в парках Бишкека
Президента Беларуси Александра Лукашенко уронили во время хоккейного матча
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Расписание игр сборной Кыргызстана
В Кыргызстане пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой
Хоккейные клубы из Кыргызстана примут участие в открытом чемпионате Узбекистана
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке по&nbsp;поручению Садыра Жапарова начнут реконструкцию Дворца спорта В Бишкеке по поручению Садыра Жапарова начнут реконструкцию Дворца спорта
Кыргызстанский футболист Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в&nbsp;&laquo;Динамо-Минск&raquo; Кыргызстанский футболист Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в «Динамо-Минск»
Молодежный чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла ЮАР Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла ЮАР
Звание &laquo;Заслуженный тренер&raquo; получили три наставника по&nbsp;художественной гимнастике Звание «Заслуженный тренер» получили три наставника по художественной гимнастике
Бизнес
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
&laquo;Элдик Банк&raquo;: ГД&nbsp;ООН&nbsp;&mdash; площадка для ответственного бизнеса «Элдик Банк»: ГД ООН — площадка для ответственного бизнеса
23 января, пятница
16:04
Госагентство по защите данных заявило о рассылке ложных сообщений от его имени Госагентство по защите данных заявило о рассылке ложных...
16:03
Тревожная кнопка, сигнализация. Защиту школ Бишкека от пожаров обсудили в БГК
15:56
На руках у населения имеется денежная масса в размере 200-300 миллиардов сомов
15:50
США окончательно вышли из ВОЗ, не оплатив долг в сотни миллионов долларов
15:44
В центре Бишкека электробус столкнулся с легковушкой