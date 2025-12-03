10:11
USD 87.45
EUR 101.54
RUB 1.13
Спорт

Happy ending. Вопрос с визами для сборной Кыргызстана по боксу решен

Вопрос с получением виз для членов сборной Кыргызстана по боксу решен. Об этом сообщили в Федерации по этому виду спорта.

Напомним, ранее стало известно о том, что почти все спорстмены не получили въездные визы в ОАЭ, где накануне стартовал чемпионат мира IBA.

Визы получены благодаря властям, сообщили в профильной организации.

В Дубай уже прибыли Омар Ливаза (весовая категория до 63,5 килограмма) и Алмаз Орозбеков (до 67 килограммов). В ОАЭ отправился и главный тренер сборной Данияр Тологон уулу.
Ссылка: https://24.kg/sport/353213/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
Президент IBA попросил ОАЭ и КР помочь сборной попасть на чемпионат по боксу
Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу
Легенда бокса Казахстана стал президентом международной федерации World Boxing
Мунарбек Сейитбек уулу завоевал серебро Кубка мира по боксу
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в финал Кубка мира по боксу
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал Кубка мира по боксу
Игры исламской солидарности. Боксер Нурадин Рустамбек уулу выиграл серебро
Боксер Самат Абдырахманов (Самат Кыргыз) победил бойца из Зимбабве
Самат Кыргыз и другие боксеры сразятся за чемпионские пояса в Бишкеке
В Бишкеке пройдет второй вечер профессионального бокса
Популярные новости
Почти вся сборная&nbsp;КР по&nbsp;боксу лишилась участия в&nbsp;чемпионате мира: не&nbsp;дали визу Почти вся сборная КР по боксу лишилась участия в чемпионате мира: не дали визу
Отбор на&nbsp;Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу обыграла Камбоджу Отбор на Кубок Азии (U-17). Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Камбоджу
Кыргызстанцы завоевали три золота и&nbsp;бронзу на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;кикбоксингу Кыргызстанцы завоевали три золота и бронзу на чемпионате мира по кикбоксингу
Российских гимнастов допустили к&nbsp;европейским турнирам и&nbsp;олимпийскому отбору Российских гимнастов допустили к европейским турнирам и олимпийскому отбору
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;&laquo;Алипей+&raquo; провели первую тестовую оплату в&nbsp;Шанхае МПЦ («Элкарт») и «Алипей+» провели первую тестовую оплату в Шанхае
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
3 декабря, среда
09:45
Переговоры Путина с Уиткоффом: Россия и США договорились не разглашать суть Переговоры Путина с Уиткоффом: Россия и США договорилис...
09:44
Адылбек Касымалиев призвал усиливать поддержку граждан с особыми потребностями
09:43
В Кыргызстане искусственно воспроизводят рыбные запасы
09:37
В КР заключение по законопроекту о смертной казни вынесет Конституционный суд
09:33
Happy ending. Вопрос с визами для сборной Кыргызстана по боксу решен