Happy ending. Вопрос с визами для сборной Кыргызстана по боксу решен

Вопрос с получением виз для членов сборной Кыргызстана по боксу решен. Об этом сообщили в Федерации по этому виду спорта.

Напомним, ранее стало известно о том, что почти все спорстмены не получили въездные визы в ОАЭ, где накануне стартовал чемпионат мира IBA.

Визы получены благодаря властям, сообщили в профильной организации.

В Дубай уже прибыли Омар Ливаза (весовая категория до 63,5 килограмма) и Алмаз Орозбеков (до 67 килограммов). В ОАЭ отправился и главный тренер сборной Данияр Тологон уулу.