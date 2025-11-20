Исламские игры. Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золотую медаль

Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золотую медаль соревнований по борьбе на Играх исламской солидарности в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В весовой категории до 76 килограммов сначала досрочно победила Элмиру Сыздыкову из Казахстана, в полуфинале уложила на лопатки представительницу Турции Элмиру Ясин. В финале кыргызстанка досрочно победила соперницу из Нигерии Дамолу Оджо .

Сегодня Абдумалик Карачов и Мээрим Жуманазарова выиграли золотые медали, Билол Шарип уулу — бронзовую награду.