22:47
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Спорт

Исламские игры. Кыргызстанские борцы завоевали два золота и одну бронзу

Кыргызстанские борцы завоевали две золотые и одну бронзовую медали на Исламских играх солидарности в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В финале Мээрим Жуманазарова боролась со Светланой Окназаровой из Узбекистана, победила ее досрочно и выиграла золотую медаль.

Еще одним обладателем золотой медали стал Абдумалик Карачов. В решающем поединке он одержал победу над соперником из Азербайджана.

В поединке за итоговое третье место кыргызстанец Билол Шарип уулу досрочно победил представителя Бахрейна и завоевал бронзовую награду.
Ссылка: https://24.kg/sport/351716/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Исламские игры. Кыргызстанка Арууке Кадырбек кызы завоевала бронзовую медаль
Сезим Жуманазарова поборется за бронзу Исламских игр
Борец Акжол Махмудов завоевал золото Исламских игр солидарности
Исламские игры. Акжол Махмудов в финале, еще двое поборются за бронзу
Исламские игры. Борец Акжол Махмудов вышел в полуфинал
Кыргызстанские борцы, победившие на чемпионате мира, получили новые автомобили
Шарип уулу Билол завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе (U-23)
Кыргызстанец Асан уулу Омурбек завоевал серебро чемпионата мира по борьбе (U-23)
Кыргызстанец Асан уулу Омурбек вышел в финал чемпионата мира по борьбе (U-23)
Кыргызстанец поборется за бронзу в утешительном турнире на чемпионате мира
Популярные новости
Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан Турнир UFC 322: кыргызстанка Валентина Шевченко разгромила Вейли Чжан
Борец Акжол Махмудов завоевал золото Исламских игр солидарности Борец Акжол Махмудов завоевал золото Исламских игр солидарности
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в&nbsp;полуфинал Кубка мира по&nbsp;боксу Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал Кубка мира по боксу
Омурбек Бабанов создал свой футбольный клуб &laquo;Азия&raquo; Омурбек Бабанов создал свой футбольный клуб «Азия»
Бизнес
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
О! усилил&nbsp;4G: модернизирована сеть в&nbsp;более чем 140 населенных пунктах О! усилил 4G: модернизирована сеть в более чем 140 населенных пунктах
MEGA запустила новые базовые станции на&nbsp;южном берегу Иссык-Куля MEGA запустила новые базовые станции на южном берегу Иссык-Куля
20 ноября, четверг
22:46
В Бишкеке пройдут Дни индийского кино В Бишкеке пройдут Дни индийского кино
22:22
Дети Кыргызстана вступили в прямой диалог с государством
22:07
Исламские игры. Кыргызстанские борцы завоевали два золота и одну бронзу
22:03
Разработано мобильное приложение для женщин, столкнувшихся с насилием
21:44
Досрочные выборы в ЖК. Мэр Бишкека проверил готовность УИК