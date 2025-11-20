Исламские игры. Кыргызстанские борцы завоевали два золота и одну бронзу

Кыргызстанские борцы завоевали две золотые и одну бронзовую медали на Исламских играх солидарности в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В финале Мээрим Жуманазарова боролась со Светланой Окназаровой из Узбекистана, победила ее досрочно и выиграла золотую медаль.

Еще одним обладателем золотой медали стал Абдумалик Карачов. В решающем поединке он одержал победу над соперником из Азербайджана.

В поединке за итоговое третье место кыргызстанец Билол Шарип уулу досрочно победил представителя Бахрейна и завоевал бронзовую награду.