Спорт

«Кубок Манаса» по футболу. Молодежная сборная Кыргызстана обыграла Бахрейн

В Манасе накануне стартовал «Кубок Манаса» по футболу среди команд, составленных из игроков не старше 23 лет. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях. 

Сборная Кыргызстана обыграла команду Бахрейна со счетом 2:1.

Соперник забил быстрый гол. Арсен Шаршенбеков на 30-й минуте сравнял счет, а на 42-й минуте Антон Полев поставил точку в матче.

На матче присутствовал президент Кыргызской футбольной федерации Камчыбек Ташиев.

В другом матче первого тура сборная России обыграла Иран.

15 ноября кыргызстанцы сыграют против сборной Ирана.
