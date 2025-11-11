15:53
Спорт

В Манасе пройдет международный турнир Manas Cup 2025

Фото КФС. В городе Манас пройдет международный турнир «Manas Cup 2025»

С 12 по 18 ноября в Манасе состоится международный футбольный турнир Manas Cup 2025 среди команд до 23 лет (U-23). В соревновании примут участие олимпийские сборные Кыргызстана, Бахрейна, Ирана и России.

Все матчи пройдут на стадионе «Курманбек».

Организаторы отмечают, что цель турнира — обмен опытом между молодежными сборными, повышение уровня игровой практики на международной арене и укрепление дружеских связей между странами. Кроме того, участие в турнире станет частью подготовки сборной Кыргызстана к финальному этапу Кубка Азии-2026.

Расписание матчей сборной Кыргызстана:

  • 12 ноября | 19:00 — Кыргызстан vs Бахрейн;
  • 15 ноября | 19:00 — Иран vs Кыргызстан;
  • 18 ноября | 19:00 — Кыргызстан vs Россия.

Перед матчами болельщиков ждут концертная и шоу-программы, а также розыгрыши ценных призов. Начало всех матчей — в 19:00.

Кыргызский футбольный союз приглашает болельщиков поддержать молодежную сборную.
Билеты доступны на сайте ticket.kg. 
