В Манасе пройдет международный турнир Manas Cup 2025

С 12 по 18 ноября в Манасе состоится международный футбольный турнир Manas Cup 2025 среди команд до 23 лет (U-23). В соревновании примут участие олимпийские сборные Кыргызстана, Бахрейна, Ирана и России.
Все матчи пройдут на стадионе «Курманбек».
Организаторы отмечают, что цель турнира — обмен опытом между молодежными сборными, повышение уровня игровой практики на международной арене и укрепление дружеских связей между странами. Кроме того, участие в турнире станет частью подготовки сборной Кыргызстана к финальному этапу Кубка Азии-2026.
Расписание матчей сборной Кыргызстана:
- 12 ноября | 19:00 — Кыргызстан vs Бахрейн;
- 15 ноября | 19:00 — Иран vs Кыргызстан;
- 18 ноября | 19:00 — Кыргызстан vs Россия.
Перед матчами болельщиков ждут концертная и шоу-программы, а также розыгрыши ценных призов. Начало всех матчей — в 19:00.
Кыргызский футбольный союз приглашает болельщиков поддержать молодежную сборную.
Билеты доступны на сайте ticket.kg.