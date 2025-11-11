09:51
Спорт

Игры исламской солидарности. Дзюдоисты завоевали бронзу в командном миксте

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят VI Игры исламской солидарности. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Накануне кыргызстанцы завоевали бронзовые медали в командном миксте в дзюдо, обыграв сборную Казахстана.

Напомним, ранее дзюдоистки из Кыргызстана Жанар Жолдошева (до 57 килограммов) и Адина Кочконбаева (до 63 килограммов) стали обладательницами серебряных медалей.  Накануне боксер Нурадин Рустамбек уулу выиграл серебро.

В Эр-Рияде с 7 по 21 ноября проходят VI Игры исламской солидарности по 19 видам спорта, включая 3 паралимпийские дисциплины. В них примут участие 90 спортсменов из КР.
Ссылка: https://24.kg/sport/350371/
просмотров: 55
