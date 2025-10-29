14:27
Спорт

Молодежная сборная Кыргызстана сыграет матчи в Оше с командами трех стран

Международный футбольный турнир пройдет в городе Ош с 12 по 18 ноября. Об этом сообщил тренерский штаб молодежной сборной России, который определился с предварительным составом команды на предстоящие соревнования в Кыргызстане.

Старший тренер сборной России U21 Иван Шабаров включил в расширенный список футболистов на ноябрьский турнир 38 игроков.

Международные соревнования в Кыргызстане стартуют 12 ноября, национальная сборная сыграет со сборными Ирана, России и Бахрейна. Все соперники будут представлены на соревнованиях олимпийскими командами U23.

На поле выйдут футболисты не старше 23 лет. Все участники предстоящих в Оше игр готовятся к участию в финальном турнире Кубка Азии 2026, который пройдет в январе в Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/sport/348949/
просмотров: 245
