Молодежная сборная Кыргызстана сыграет матчи в Оше с командами трех стран

Международный футбольный турнир пройдет в городе Ош с 12 по 18 ноября. Об этом сообщил тренерский штаб молодежной сборной России, который определился с предварительным составом команды на предстоящие соревнования в Кыргызстане.

Старший тренер сборной России U21 Иван Шабаров включил в расширенный список футболистов на ноябрьский турнир 38 игроков.

Международные соревнования в Кыргызстане стартуют 12 ноября, национальная сборная сыграет со сборными Ирана, России и Бахрейна. Все соперники будут представлены на соревнованиях олимпийскими командами U23.

На поле выйдут футболисты не старше 23 лет. Все участники предстоящих в Оше игр готовятся к участию в финальном турнире Кубка Азии 2026, который пройдет в январе в Саудовской Аравии.