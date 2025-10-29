Лига вызова АФК. Футбольные клубы из Кыргызстана провели вторые матчи

Команды из Кыргызстана накануне провели вторые матчи в рамках Лиги вызова Азиатской футбольной конфедерации. Об этом сообщила пресс-служба Кыргызской профессиональной футбольной лиги.

ФК «Абдыш-Ата» в группе А, матчи которой проходят в Бутане, уступил «Аль-Шабабу» из Омана (1:2).

Отметим, первую встречу — с туркменским «Алтын Асыром» — кыргызский клуб проиграл со счетом 0:1. 31 октября «Абдыш-Ата» сыграет против «Паро» из Бутана.

«Мурас Юнайтед» в группе С, матчи которой проходят в Бишкеке, обыграл клуб «Аль-Сафа» (Ливан) — 2:0.

В первом туре была ничья с «Регар ТадАЗом» из Таджикистана (0:0). 31 октября наша команда встретится с «Аль-Араби» (Кувейт).

Отмечается, всего в групповом этапе примут участие 12 клубов. В плей-офф из трех групп из зоны «Запад» выйдут четыре команды — три победителя и лучшая команда из занявших второе место.

Лига вызова Азиатской футбольной конфедерации — третий по силе клубный турнир в Азии.