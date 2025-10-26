13:38
Кыргызстанец поборется за бронзу в утешительном турнире на чемпионате мира

Кыргызстанец Мухаммадрасул Салиев сегодня выступит в утешительном турнире на молодежном чемпионате мира по вольной борьбе, который проходит в Нови-Саде (Сербия). Об этом говорится на сайте UWW.

В весовой категории до 57 килограммов в первой схватке наш соотечественник обыграл представителя Италии, но затем уступил японцу, который вышел в финал.

Теперь Мухаммадрасул Салиев  поборется за бронзу в утешительном турнире. Его первым соперником станет Владислав Абрамов из Украины.

Напомним, чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 27 октября. Ранее медали завоевали Гулнура Таштанбекова и Нурзат Нуртаева.
