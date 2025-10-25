Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по борьбе, который проходит в Нови-Саде (Сербия). Об этом говорится на сайте UWW.

В весовой категории до 68 килограммов в схватке за бронзу наша соотечественница обыграла Герду Барз (Германия) — 4:2.

Ранее она победила мексиканскую соперницу Дебани Гарсиа, представительницу Италии Лауру Гадино. Однако в полуфинале уступила Нерсин Бас из Турции со счетом 6:8.

Напомним, еще одна кыргызстанка Нурзат Нуртаева завоевала золотую медаль.

Сегодня борьбу за медали продолжат борцы вольного стиля.