Спорт

Эрназар Акматалиев стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе

Эрназар Акматалиев стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе в Хорватии. Об этом сообщается на сайте турнира.

Борец вольного стиля заявлен в весовой категории до 70 килограммов, стартовав со стадии 1/16 финала.

В первой схватке наш спортсмен был сильнее соперника из Чили Хорхе Франко Гатика Хинриксена и одержал уверенную победу со счетом 10:0 за 1 минуту 1 секунду.

Эрназар Акматалиев вышел в следующий раунд, где проведет схватку с финалистом чемпионата мира 2024 года из Японии Йосиносукэ Аояги.

Напомним, весной 2025 года Эрназар Акматалиев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе.
