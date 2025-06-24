Кыргызстанки завоевали бронзовые медали чемпионата Азии по борьбе (U-17)

Кыргызстанки завоевали две бронзовые медали чемпионата Азии по спортивной борьбе (U-17). Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В весовой категории до 53 килограммов Бактыгуль Жуманазарова в первой схватке проиграла китаянке. В утешительном турнире она была сильнее спортсменок из Узбекистана и Китайского Тайбэя.

В весовой категории до 69 килограммов Аяна Асамаликова также уступила в первой схватке, но затем победила представительницу Казахстана.

У обеих кыргызстанок бронзовые медали.

Сегодня за золото будут бороться представители греко-римского стиля Нурбек Жумабаев и Кубаныч Анарбеков.

Отметим, во Вьетнаме стартовал чемпионат Азии по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет.