Камчыбек Ташиев встретился с молодежной сборной в Испании и посмотрел на их игру

Глава ГКНБ, по совместительству президент КФС Камчыбек Ташиев ознакомился с учебно-тренировочными сборами U-20 в Испании. Об этом сообщила пресс-служба Кыргызского футбольного союза.

Накануне молодежная сборная страны провела первый контрольный матч. Кыргызстанцы обыграли клуб «Картахена», который выступает во втором дивизионе Испании (Сегунде), со счетом 5:0.

Камчыбек Ташиев поздравил футболистов с победой и отметил хорошую готовность спортсменов перед Кубком Азии.

Напомним, с 3 января кыргызстанские футболисты проводят учебно-тренировочные сборы в Аликанте в рамках подготовки к финальной стадии Кубка Азии, который стартует в феврале в Китае.