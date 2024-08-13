Садыр Жапаров поздравил спортсменов, выступивших на Олимпиаде в Париже

Президент Садыр Жапаров выступил на торжественной церемонии чествования членов олимпийской сборной Кыргызстана, вернувшихся с XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

Он отметил, что благодаря успехам и достижениям кыргызских спортсменов на Парижской Олимпиаде на наших глазах создается новая глава в истории кыргызского спорта и то, что Кыргызстан получил шесть медалей на Олимпийских играх, впервые в истории.

Президент сказал, что в соревнованиях участвовали более 10 тысяч спортсменов из 206 стран, и среди них Кыргызстан, представленный 16 спортсменами, занял 68-е место. А среди 44 азиатских стран-участниц — 15-е место.

Садыр Жапаров сказал несколько слов о каждом спортсмене. Отметил, что Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль, несмотря на ее травму.

«Особую похвалу заслуживает Мунарбек [Сейитбек уулу], который не только удивил нас, но и покорил весь боксерский мир. Несмотря на то, что он впервые участвовал в Олимпийских играх, он демонстрировал хладнокровие, скромность, сдержанность и выдающуюся технику, побеждая одного противника за другим. Его победа стала первой олимпийской медалью в истории кыргызского бокса. Хотелось бы также отметить Жоломана [Шаршенбекова] и Узура [Джузупбекова], которые показали впечатляющие приемы борьбы. Их захватывающие поединки принесли заслуженные медали, и они открыли новый счет для Кыргызстана на Олимпиаде», — сказал Садыр Жапаров.

Президент отметил, что Амантуру Исмаилову, Айпери Медет кызы и Бекзату Алмаз уулу не улыбнулась удача, и они остались в шаге от медалей.

«Но не стоит отчаиваться. Думаю, что для наших молодых спортсменов попасть в число пяти лучших в мире — это уже большое достижение. Мы верим, что ваши успехи впереди, и вы продолжите радовать нас своими победами», — заявил президент.

По его словам, Айаал Лазарев трижды защищал честь Кыргызстана на Олимпийских играх, стал чемпионом Азии и призером. И выразил надежду, что, завершая свою успешную спортивную карьеру на Олимпиаде в Париже, передаст свой богатый опыт молодым спортсменам и подготовит будущих чемпионов.

Президент отметил, что Денис Петрашов стал единственным представителем Cреднеазиатского региона в полуфинале по плаванию, и это вызывает особую гордость. А Елизавета [Печерских] заняла 30-е место среди почти 80 сильнейших пловцов мира.

«Наши дзюдоисты Эрлан [Шеров], Кубаныч [Айбек уулу]и борец Эрназар [Акматалиев] запомнились народу своим трудолюбием и самоотдачей на Олимпийских играх. Их будущее еще впереди, и самое главное — они приобрели бесценный опыт на этих соревнованиях. Также благодарность выражаю нашей дочери Сардане [Трофимовой], которая одна защищала честь Кыргызстана в легкой атлетике», — сказал глава государства.

Садыр Жапаров сказал, что впереди ждут Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, США.

«Начнем готовиться к следующей Олимпиаде уже сейчас, тщательно проанализировав допущенные ошибки, и достойно подготовимся, чтобы вновь вписать нашу спортивную историю золотыми буквами.

Создадим новые возможности для будущего кыргызского спорта, следующего поколения, и вдохновим нашу молодежь на покорение новых вершин», — заявил глава государства.