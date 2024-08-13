08:41
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Спорт

Члены Олимпийской сборной КР получили от 500 тысяч сомов до 10 миллионов и авто

На торжественной церемонии чествования членов олимпийской сборной Кыргызстана, вернувшихся с Олимпийских игр в Париже, президент Садыр Жапаров вручил спортсменам награды.

Борец Эрназар Акматалиев, пловцы Денис Петрашов и Елизавета Печерских, легкоатлетка Сардана Трофимова, дзюдоисты Эрлан Шеров и Кубанычбек Айбек уулу получили от президента по 500 тысяч сомов и автомобили Shevrolet местной сборки.

По одному миллиону сомов и автомобилю получили борцы Амантур Исмаилов, Бекзат Алмаз уулу, Айпери Медет кызы и Айаал Лазарев.

Получившие бронзовые медали Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Узур Джусупбеков и Айсулуу Тыныбекова получили автомобили Kia и по 7 миллионов сомов.

Серебряные медалисты, борец Мээрим Жуманазарова и боксер Мунарбек Сейитбек уулу, получили автомобили Kia и по 10 миллионов сомов.

Награды от президента получили и тренеры спортсменов. Самые большие награды у тренеров Олимпийской сборной. Так, главный тренер сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Азат Эркимбаев получил 6 миллионов 600 тысяч сомов. Главный тренер сборной по женской борьбе Нурбек Изабеков — 5 миллионов 650 тысяч сомов. Старшие тренеры — по 4,5 и 5,5 миллиона сомов.

Личные тренеры спортсменов получили от 50 тысяч сомов до 2,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/sport/301938/
просмотров: 8374
Версия для печати
Материалы по теме
Миллионы, украшения, участки. В Таласе наградили призеров Олимпиады в Париже
Олимпиада-2024. Сардана Трофимова получила 500 тысяч сомов и Chevrolet Tracker
Личный тренер Мунарбека Сейитбек уулу получил двухкомнатную квартиру в городе Ош
Переживал больше за него, чем за себя. Демеу Жадраев об Акжоле Махмудове
Олимпиада-2024. Сборную Кыргызстана не проверяли на коронавирус
У нескольких казахстанских призеров Парижской Олимпиады выявили коронавирус
Большинство автомобилей, подаренных олимпийцам, сделаны в Кыргызстане
Садыр Жапаров поздравил спортсменов, выступивших на Олимпиаде в Париже
Олимпиада-2024. Кортеж со спортсменами направляется к Дому правительства
Мэрия Бишкека приглашает всех на Старую площадь встретить олимпийцев Кыргызстана
Популярные новости
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе среди юношей. Два кыргызстанца вышли в&nbsp;финал Чемпионат мира по борьбе среди юношей. Два кыргызстанца вышли в финал
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе среди юношей. Еще одно золото в&nbsp;копилке Кыргызстана Чемпионат мира по борьбе среди юношей. Еще одно золото в копилке Кыргызстана
Чемпионат мира по&nbsp;кыргыз күрөш: у&nbsp;сборной&nbsp;КР первые четыре медали Чемпионат мира по кыргыз күрөш: у сборной КР первые четыре медали
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе среди юношей. У&nbsp;кыргызстанцев серебро и&nbsp;бронза Чемпионат мира по борьбе среди юношей. У кыргызстанцев серебро и бронза
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с...
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается