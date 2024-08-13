Члены Олимпийской сборной КР получили от 500 тысяч сомов до 10 миллионов и авто

На торжественной церемонии чествования членов олимпийской сборной Кыргызстана, вернувшихся с Олимпийских игр в Париже, президент Садыр Жапаров вручил спортсменам награды.

Борец Эрназар Акматалиев, пловцы Денис Петрашов и Елизавета Печерских, легкоатлетка Сардана Трофимова, дзюдоисты Эрлан Шеров и Кубанычбек Айбек уулу получили от президента по 500 тысяч сомов и автомобили Shevrolet местной сборки.

По одному миллиону сомов и автомобилю получили борцы Амантур Исмаилов, Бекзат Алмаз уулу, Айпери Медет кызы и Айаал Лазарев.

Получившие бронзовые медали Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Узур Джусупбеков и Айсулуу Тыныбекова получили автомобили Kia и по 7 миллионов сомов.

Серебряные медалисты, борец Мээрим Жуманазарова и боксер Мунарбек Сейитбек уулу, получили автомобили Kia и по 10 миллионов сомов.

Награды от президента получили и тренеры спортсменов. Самые большие награды у тренеров Олимпийской сборной. Так, главный тренер сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Азат Эркимбаев получил 6 миллионов 600 тысяч сомов. Главный тренер сборной по женской борьбе Нурбек Изабеков — 5 миллионов 650 тысяч сомов. Старшие тренеры — по 4,5 и 5,5 миллиона сомов.

Личные тренеры спортсменов получили от 50 тысяч сомов до 2,5 миллиона сомов.