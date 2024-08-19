Борьба и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

19-25 августа. Чемпионат мира по борьбе (U 17). Амман (Иордания)
Кыргызстан представят 22 спортсмена в греко-римской, вольной и женской борьбе.
17-24 августа. Чемпионат Центральноазиатской футбольной ассоциации (U 17). Душанбе
В турнире по футболу примут участие команды из Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
21, 24 августа. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, перенесенные матчи
21 августа:
«Алга» — «Илбирс» (13-й тур);
«Кыргызалтын» — «ОшМУ-Алдиер» (15-й утр);
«Абдыш-Ата» — «Дордой» (17-й тур);
24 августа:
«Илбирс» — «Нефтчи» (12-й тур).
22-23 августа. Второй чемпионат мира по кыргызской борьбе на поясах куреш на Кубок президента Кыргызстана. Бишкек
В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из 35 стран.
24 августа. Международный ночной забег Bukhara Night Race. Бухара (Узбекистан)
Забег стартует с заходом солнца. Будут дистанции в 5 и
24-25 августа. Первый чемпионат мира по якутской борьбе хапсагай. Бишкек
Всего на ковер выйдут 172 сильнейших борца из 34 стран.