На Азиатских играх в Китае Кыргызстан представят более 180 спортсменов

В состав команды из Кыргызстана на Азиатские игры войдет 181 спортсмен. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил президент Национального олимпийского комитета Садыр Мамытов.

«Наши спортсмены будут выступать по 26 видам, таким как бокс, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, дзюдо, тяжелая атлетика, греко-римская, вольная и женская борьба, каратэ, фехтование, легкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, современное пятиборье, таэквондо, триатлон, волейбол, футбол, кураш, шахматы, джиу-джитсу, киберспорт, художественная и спортивная гимнастика, баскетбол, ушу- саньда, конный спорт», — проинформировал он.

В общей сложности, по словам Садыра Мамытова, в мероприятии примут участие более 200 человек, из них 181 спортсмен по вышеперечисленным видам спорта, 46 тренеров, медики, представители пресс-службы и члены делегации.

Напомним, в программу XIX Азиатских игр включены 40 видов спорта, они пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу.