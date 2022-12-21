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Спорт

Кыргызстанцы выиграли свои схватки на турнире лиги Поддубного в Бишкеке

В Бишкеке состоялся профессиональный международный турнир лиги Поддубного. Об этом сообщает федерация борьбы Кыргызстана в Instagram.

На ковер вышли три спортсмена из Кыргызстана — Жоламан Шаршенбеков, Узур Джузупбеков и Мээрим Жуманазарова.

В турнире по греко-римской борьбе Жоламан Шаршенбеков победил Эмина Сефершаева (Россия), Узур Джузупбеков — Александра Головина (Россия).

Мээрим Жуманазарова оказалась сильнее Ксении Бураковой (Россия).

В турнире участвовали спортсмены из Кыргызстана, России, Армении, Монголии, Узбекистана и Ирана. 
Ссылка: https://24.kg/sport/253980/
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