Бишкекчан пригласили на первенство столицы по фехтованию

В Бишкеке в фехтовальном клубе «Мушкетеры» состоится первенство столицы по фехтованию среди детей, молодежи и взрослых. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, в первенстве примут участие более 60 спортсменов.
«Цели проведения соревнований — популяризация и развитие фехтования в Кыргызстане, повышение спортивного мастерства и определение сильнейших фехтовальщиков в стране», — сказали в муниципалитете.
Организаторами выступают управление физической культуры и спорта мэрии и Федерация фехтования КР.
Первенство пройдет 24 октября в 10.00 в фехтовальном клубе «Мушкетеры» по адресу: 5-й микрорайон, за парковкой «Космопарка».