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Спорт

Бишкекчан пригласили на первенство столицы по фехтованию

В Бишкеке в фехтовальном клубе «Мушкетеры» состоится первенство столицы по фехтованию среди детей, молодежи и взрослых. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в первенстве примут участие более 60 спортсменов.

«Цели проведения соревнований — популяризация и развитие фехтования в Кыргызстане, повышение спортивного мастерства и определение сильнейших фехтовальщиков в стране», — сказали в муниципалитете.

Организаторами выступают управление физической культуры и спорта мэрии и Федерация фехтования КР.

Первенство пройдет 24 октября в 10.00 в фехтовальном клубе «Мушкетеры» по адресу: 5-й микрорайон, за парковкой «Космопарка».
Ссылка: https://24.kg/sport/211323/
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