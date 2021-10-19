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Спорт

Два кыргызстанца вышли в полуфиналы чемпионата мира по борьбе среди ветеранов

В городе Лутраки (Греция) сегодня стартовал чемпионат мира по борьбе среди ветеранов.

В первый день чемпионата соревнования начали вольники Сааданбек Ниязов в весовой категории до 130 килограммов, Талант Бегалиев — до 70 килограммов (оба дивизион E) и Арген Бегалиев — до 88 килограммов (дивизион B).

В квалификационном раунде соперник Таланта Бегалиева из России не вышел на ковер, а Арген Бегалиев проиграл спортсмену из Молдовы Сергею Болгару (11:0).

Сааданбек Ниязов в 1/4 финала встречался с иранцем. Итог — 4:2 в пользу кыргызстанца.

Талант Бегалиев в четвертьфинале оказался сильнее Доменико Пиччинини из Италии — 10:0.

Отметим, спортсмены разделены по дивизионам по возрасту (от 35 до 60 лет).

Чемпионат закончится 24 октября. Всего от Кыргызстана в Грецию поехали шесть спортсменов и двое судей.
Ссылка: https://24.kg/sport/210864/
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