В Греции зажжен олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что огонь в факеле при помощи параболического зеркала зажгла от солнечных лучей на алтаре древнегреческого храма Геры верховная жрица — актриса Ксанти Георгиу.

Первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня в Греции стал горнолыжник Иоаннис Антониу. Из-за коронавирусных ограничений отменили традиционную эстафету олимпийского огня по Греции. Его пронесут только от древнего стадиона до памятника основателю современных Олимпийских игр — французскому барону Пьеру де Кубертену, затем его перевезут на афинский Акрополь, где он проведет ночь.

19 октября огонь передадут китайской делегации на официальной церемонии на историческом беломраморном афинском стадионе «Панатинаикос», мероприятие также пройдет без присутствия публики. Как отметили в НОК, туда будут допущены только 200 аккредитованных лиц, среди них будут официальные делегации обеих сторон. На стадион «Панатинаикос» огонь принесет лыжница Параскеви Ладопулу, которая примет участие в Олимпиаде в Пекине.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.