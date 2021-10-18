Определились победители чемпионата Кыргызстана по практической стрельбе

Определились победители открытого чемпионата Кыргызстана по практической стрельбе из карабина. Об этом 24.kg сообщили в Федерации боевой и практической стрельбы.

Соревнования проходили с 16 по 17 октября на полигоне «Выстрел». В турнире приняли участие 36 стрелков из Кыргызстана и 2 спортсмена из Казахстана.

«Мы впервые проводим столь масштабный турнир, поэтому федерацией была приглашена судейская команда из Казахстана. В соревнованиях участвовали как гражданские стрелки, так и представители силовых структур. Борьба была очень напряженной. До последнего выстрела было не ясно, кто станет чемпионом», — рассказал руководитель турнира Эркин Усубалиев.

Среди мужчин первым стал Рус Станов, второе место у Азамата Бейшеева, третье — у Эльдоса Асылбекова. Среди юниоров первым стал Этар Усубалиев, вторым — Андрей Носиков, третьим — Данил Шипилов.