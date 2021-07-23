В Бишкеке открыли Федерацию профессионального бокса

В Бишкеке состоялось открытие Кыргызской федерации профессионального бокса. Инициаторами ее создания выступили легендарный кыргызстанский боксер, семикратный чемпион мира среди профессионалов Орзубек Назаров, заслуженный тренер Кыргызской ССР по боксу Клим Те и общественный деятель Эркин Асрандиев.

Цель открытия федерации — развитие профессионального бокса, его продвижение на международной арене, защита прав и интересов кыргызстанских спортсменов.

«Наша страна с советских времен славилась своей школой бокса. И сегодня есть много талантливых ребят, которые могут составить серьезную конкуренцию спортсменам из других стран. Им нужна поддержка: организационная, правовая, финансово-материальная. Поскольку пока у государства ограниченные возможности, эти ребята могли бы делать профессиональную карьеру и монетизировать свои талант и трудолюбие», — отметил Орзубек Назаров.

Отмечается также, что федерация призвана предоставлять правовую и консультационную поддержку боксерам, обеспечивать защиту их интересов, а также сформировать профессиональный бокс в Кыргызстане в организованном систематизированном русле. Кроме того, наличие федерации в стране позволит наладить контакты с международными объединениями (WBA, WBC, WBO, IBF).

Свою поддержку и готовность к сотрудничеству с организацией выразили Федерации профессионального бокса Казахстана, Узбекистана, Российской Федерации, Украины, Азербайджана, Кореи, Японии.