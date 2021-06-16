На Иссык-Куле пройдет фестиваль единоборств «Жемчужина Кыргызстана»

На Иссык-Куле в селе Чон-Сары-Ой с 5 по 11 июля пройдет пятый по счету международный фестиваль единоборств «Жемчужина Кыргызстана». Об этом на пресс-конференции сообщил его основатель, тренер по смешанным единоборствам Бекболсун Советбеков.

«В этом году состязания будут проходить по десяти видам спорта, среди которых — рукопашный бой, тайский бокс, грэпплинг и другие. Планируется около 5 тысяч участников из ближнего и дальнего зарубежья. Участие в фестивале уже подтвердили команды из России, Казахстана и Узбекистана», — сказал он.

По словам Бекболсуна Советбекова, в прошлом году из-за введенных в республике ограничений с организацией фестиваля возникли определенные сложности. Он также выразил надежду на то, что в этом году спортивное мероприятие поможет в том числе и в привлечении туристов в Иссык-Кульскую область.