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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

3 мая. Кыргызская премьер-лига по футболу, третий тур

Отмененный матч между клубами «Алга» и «Дордой» начнется в 17.00.

6-8 мая. Кыргызская премьер-лига по футболу, девятый тур

6 мая в 17.00: «Илбирс» — «Нефтчи»;
7 мая в 15.00: «Алга» — «Абдыш-Ата»;
7 мая в 17.00: «Каганат» — «Алай»;
8 мая в 17.00: «Кара-Балта» — «Дордой».

Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.

5-6 мая. Фестиваль легкой атлетики. Бишкек

В соревнованиях принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, студенты учебных заведений, спортсмены спортивных школ, обществ, клубов, сильнейшие спортсмены республики.

6-9 мая. Олимпийский квалификационный турнир по борьбе. София (Болгария)

Соревнования пройдут в вольной борьбе, греко-римской и женской.

8-9 мая. Игры Лиги AFL по футболу, 14-й тур

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.
Ссылка: https://24.kg/sport/192405/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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