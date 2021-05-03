Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

3 мая. Кыргызская премьер-лига по футболу, третий тур

Отмененный матч между клубами «Алга» и «Дордой» начнется в 17.00.

6-8 мая. Кыргызская премьер-лига по футболу, девятый тур

6 мая в 17.00: «Илбирс» — «Нефтчи»;

7 мая в 15.00: «Алга» — «Абдыш-Ата»;

7 мая в 17.00: «Каганат» — «Алай»;

8 мая в 17.00: «Кара-Балта» — «Дордой».

Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.

5-6 мая. Фестиваль легкой атлетики. Бишкек

В соревнованиях принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, студенты учебных заведений, спортсмены спортивных школ, обществ, клубов, сильнейшие спортсмены республики.

6-9 мая. Олимпийский квалификационный турнир по борьбе. София (Болгария)

Соревнования пройдут в вольной борьбе, греко-римской и женской.

8-9 мая. Игры Лиги AFL по футболу, 14-й тур

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.