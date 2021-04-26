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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

27-30 апреля. Кыргызская премьер-лига по футболу, восьмой тур

27 апреля: «Алга» — «Нефтчи»;
28 апреля: «Алай» — «Дордой»;
29 апреля: «Каганат» — «Илбирс»;
30 апреля: «Кара-Балта» — «Абдыш-Ата».

30 апреля — 1 мая. Альпиниада. Национальный парк «Ала-Арча»

Мероприятие проводится ежегодно, собирая скалолазов и любителей экстремального отдыха из КР и ближнего зарубежья.

1-2 мая. Игры Лиги AFL по футболу

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.
Ссылка: https://24.kg/sport/191354/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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