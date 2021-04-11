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Спорт

Эрназар Акматалиев завоевал путевку на Олимпийские игры в Токио

Спортсмены из Кыргызстана принимают участие в лицензионном турнире в Алматы (Казахстан). Об этом сообщает сайт Международной федерации борьбы.

Эрназар Акматалиев выступает в турнире весовой категории до 65 килограммов. Он вышел в финал, чего достаточно для путевки в Токио.

В финале он встретится с иранским борцом.

Ранее на турнире в Алматы путевки на Олимпийские игры завоевали Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова в женской борьбе, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков и Узур Джузупбеков — в греко-римской.

На Олимпиаду также едут от КР Айсулуу Тыныбекова, Атабек Азисбеков, Дарья Маслова, Юлия Андреева, Мария Коробицкая и Денис Петрашов.
Ссылка: https://24.kg/sport/189585/
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