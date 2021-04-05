Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

9 апреля. ММА-турнир NAIZAFightingChampionship. Казахстан
Главным событием вечера станет бой за титул временного чемпиона Лиги NFC в весовой категории 65,8 килограмма, в котором сойдутся казахстанский боец Николай Самусев (6:0) и боец из Кыргызстана Каныбек Жаныбек уулу (11:3).
Трансляция: YouTube-канал NAIZA TV.
9-11 апреля. Лицензионный турнир по борьбе. Алматы (Казахстан)
В нем примут участие и представители Кыргызстана, которые будут бороться за лицензии Олимпиады.
10-11 апреля. Чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу. Бишкек
В первый день состязаний будут выступать юниоры и юноши в Первенстве среди молодежи, а во второй день в борьбу вступят взрослые спортсмены и девушки.
10-11 апреля. Кыргызская премьер-лига по футболу, пятый тур
10 апреля:
- «Кара-Балта» — «Нефтчи».
11 апреля:
- «Илбирс» — «Алай»;
- «Дордой» — «Абдыш-Ата».
10-11 апреля. Игры Лиги AFL по футболу
Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.