Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

9 апреля. ММА-турнир NAIZAFightingChampionship. Казахстан

Главным событием вечера станет бой за титул временного чемпиона Лиги NFC в весовой категории 65,8 килограмма, в котором сойдутся казахстанский боец Николай Самусев (6:0) и боец из Кыргызстана Каныбек Жаныбек уулу (11:3).

Трансляция: YouTube-канал NAIZA TV.

9-11 апреля. Лицензионный турнир по борьбе. Алматы (Казахстан)

В нем примут участие и представители Кыргызстана, которые будут бороться за лицензии Олимпиады.

10-11 апреля. Чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу. Бишкек

В первый день состязаний будут выступать юниоры и юноши в Первенстве среди молодежи, а во второй день в борьбу вступят взрослые спортсмены и девушки.

10-11 апреля. Кыргызская премьер-лига по футболу, пятый тур

10 апреля:

«Кара-Балта» — «Нефтчи».

11 апреля:

«Илбирс» — «Алай»;

«Дордой» — «Абдыш-Ата».

10-11 апреля. Игры Лиги AFL по футболу

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.