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Спорт

В Кыргызстан для участия в играх прибыли одни из лучших баскетболистов Африки

В Кыргызстан приехали одни из лучших игроков Африки по баскетболу Шяки Френсис и Али Кубвимана для того, чтобы тренироваться вместе с отечественными баскетболистами. Об этом 24.kg сообщили в Азиатской профессиональной лиге.

Спортсмены будут тренироваться с двумя местными командами Gorilla и Energy.

Шяки Френсис вместе с командой Patriots BBC дважды становился чемпионом Африки по баскетболу, а 27-летний игрок команды ABR BBC Али Кубвимана имеет за плечами 13-летний опыт выступлений в армейских баскетбольных командах.

Азиатской профессиональной лиги по баскетболу
Фото Азиатской профессиональной лиги по баскетболу . Шяки Френсис и Али Кубвимана

По словам Шяки Френсиса, они в Кыргызстане пробудут весь баскетбольный сезон.

«Мы проведем в Кыргызстане весь сезон и надеемся, что новые игроки смогут присоединиться к нашим тренировкам. Мы рады, что есть возможность развивать баскетбол в Кыргызстане», — заявил спортсмен.

В свою очередь Али Кубвимана отметил, что обмен опытом — это основная цель их приезда. «Мы только недавно приехали в Кыргызстан и уже провели одну тренировку. У вас хорошие игроки и есть подающие надежды баскетболисты», — сказал он.

Сообщается, что спортсмены приехали в республику при поддержке Азиатской профессиональной лиги по баскетболу (Asian Pro League). Лига была создана в конце декабря прошлого года спортивными федерациями Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Первый сезон игр уже стартовал. Это первое подобное начинание такого уровня в сфере спорта в Центральной Азии.

Первые матчи с участием приглашенных игроков пройдут в Бишкеке 31 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром — детям» со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Вход свободный. Начало в 10.00.

В рамках второго круга встретятся шесть команд: Net Wizards сыграет против «Динамо», Energy с Shooters, Gorilla поборется с Patriots.
Ссылка: https://24.kg/sport/181697/
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