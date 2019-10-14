«Осень Средневековья». В Бишкеке прошли рыцарские бои

Не каждый день увидишь в Бишкеке рыцарские бои. Пришедшие накануне на фестиваль «Осень Средневековья» получили эту возможность.

Фестиваль состоял из выставки-ярмарки ремесленников, демонстрации казачьего вооружения и быта. Желающие могли попробовать силы в стрельбе из лука и современных боях на мечах. Всюду ходили молодые люди в нарядах средневековой эпохи и создавали особый антураж.

Повышенное внимание привлекала выставка рыцарских доспехов и макетов мечей. Некоторые экспонаты людям разрешали взять в руки и даже надеть.

«В конце останется только один!» — сказал один посетитель выставки и взмахнул мечом.

«Круче, чем в компьютерной игре», — восхитился другой, примеряя шлем.

«С детства люблю что-то мастерить. Доспехи мастерю лет пять. Делаю это ради удовольствия и для ребят, увлекающихся историческим средневековым боем (ИСБ). Чаще всего мастерю доспехи позднего Средневековья и начала нового времени. Они очень сложны в изготовлении и этим мне нравятся, — рассказал 24.kg кузнец Валерий Шевченко. — Хочется, чтобы выставка пробудила у людей интерес к истории».

Фото 24.kg. Выставка доспехов

Гвоздем программы был турнир по боям на мечах, собравший около 40 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана. Вначале прошли индивидуальные состязания.

Участники в доспехах, со щитами и мечами лупили друг друга на огороженном ристалище. Мечи не заточены (одно из требований регламента), но удары все равно ощутимые. Для победы следовало повалить соперника на землю или нанести по нему как можно больше точных ударов. Некоторые участники использовали приемы из бокса и борьбы.

Фото 24.kg. Эпизод турнира по историческому средневековому бою

Среди мужчин тройку призеров составили Александр Ерофеев (Кыргызстан), Станислав Михеев и Ерназар Мекеев (оба из Казахстана), среди женщин — Алена Манахова (Казахстан), Юлия Хижнякова и Кристина Убайдуллаева (обе из Кыргызстана).

«Ранее была призером соревнований в России, а в Кыргызстан приехала впервые. Кроме меня, в команде восемь человек. Выступала сама и поддерживала товарищей, — сказала 24.kg Алена Манахова. — Дружим с кыргызстанцами — на турнир нас пригласил глава клуба «Гвардия» Богдан Сбитнев. Организация соревнований порадовала. Но всегда есть куда расти».

Фото 24.kg. Эпизод турнира по историческому средневековому бою

Затем прошли командные бои в формате 5×5. На небольшой площадке при таком столпотворении уберечься от удара невозможно. Хотя никто и не пытался. Все бились самоотверженно и старались внести вклад в победу. Первое место заняла команда «Темир тумен», второе — «Барыс» (обе из Казахстана). Третьей стала объединенная команда, в которой выступали представители клубов «Гвардия» (Кыргызстан) и «Сцимитар» (Узбекистан).

— Бои на мечах на вид опасная забава!

«Да, может прилететь. Но я серьезных травм не получал, только растяжения. У меня европейские доспехи XIV века. Часть из них заказал, а часть сделал сам. Мастерю доспехи для себя и других, — рассказал 24.kg член клуба «Гвардия» Виктор Федоренко. — Занимаюсь боями третий год — общаюсь с интересными людьми и путешествую. Выступал на турнирах в Кыргызстане, Казахстане и России».

Юлия Хижнякова не только выступала, но и стала одним из организаторов фестиваля.

«Это наш третий фестиваль в таком формате. Его особенность в присутствии сертифицированных судей из России. Благодаря им турнир прошел по всем международным правилам. Участники командного турнира заработали очки, которые пойдут в мировой рейтинг», — сообщила она 24.kg.

«Многие люди не знают об исторических боях или не воспринимают его всерьез. Хотя это полноценный вид спорта с правилами и наградами. У нас он развивается в основном усилиями спортсменов. Помогает городской центр творчества школьников «Кыргызстан балдары», — отметила Юлия Хижнякова. — Надеемся, фестиваль поможет найти новых друзей, больше людей поймут суть боев и запишутся на тренировки».