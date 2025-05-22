Компания Netflix завершила съемки фильма о Тамерлане: премьера ожидается летом

Стриминговая платформа Netflix завершила съемки исторической драмы «Тамерлан. Восхождение последнего завоевателя», рассказывающей о жизни и пути к власти Амира Темура. Об этом говорится на странице ленты в соцсетях.

По словам создателей, картина передаст эпическую историю восхождения великого полководца с особым вниманием к исторической точности и атмосфере того времени.

«Мы воплотили кинематографическое изображение одной из важнейших фигур региона именно там, где он жил и сражался. Это бесценно для съемок», — отметили они.

Режиссером фильма стал Джейкоб Шварц, сценарий написал Мэтью Грин. Роль Тамерлана исполнил Кристиан Мортенсен, эмира Хусейна — Махеш Джаду, супругу Алджай — узбекская актриса Юлдуз Раджабова.

Работу над кинолентой начали в конце 2022 года и завершили осенью 2024-го. Съемки проходили в Узбекистане и Казахстане.

В настоящий момент фильм находится в стадии постпродакшена. Премьера ожидается в конце лета 2025 года.