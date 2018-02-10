Бишкекские рыцари. Бои без драконов и принцесс

В Кыргызстане существует такой необычный вид спорта, как исторический средневековый бой (ИСБ), а развивают его бишкекские рыцари XXI века.

Этот вид фехтования представляет собой поединки с использованием холодного оружия, которое участники стараются сделать максимально похожим на реальное. Не забывают они и про защиту. Доспехи делают такими же, какие встречались на полях сражений несколько столетий назад. Очень важным является соответствие доспехов и оружия исторической эпохе, но еще важнее — безопасность бойцов.

Путь бойца

«У нас в клубе есть два звания: кандидат и боец. Что касается новичков, то после прохождения с нами какого-то испытания, а чаще всего это фестиваль, мы можем делать выводы. Когда мы понимаем, что человек не забросит увлечение через пару тренировок, он становится кандидатом в бойцы. Если он участвует от нашего клуба в турнире, бугурте, соревнованиях и делает это успешно, то мы его повышаем до бойца», — говорит Юлия Хижнякова, которая занимается историческим средневековым боем уже семь лет.

В нашем составе не только спортсмены, но и люди, которым интересна история, ремесла тех лет. Это многоплановое сообщество. Некоторые занимаются производством костюмов, проведением ролевых игр, делают праздничные выезды. Даже просто собираем людей, выезжаем в горы, чтобы посидеть у костра, попеть песни у огня и, может, пофехтовать чуть-чуть», — рассказывает девушка.

Без страха и упрека

«Историческое фехтование привлекает многих романтических натур. Скорее всего, из-за образа рыцаря. Мы на первой же тренировке объясняем, что тут драконов нет, принцессы тоже не часто захаживают. Тут те же самые отжимания, тот же самый бег, то есть это спорт, и романтика в нем появляется редко, лишь тогда, когда доспехи надеваешь».

Существуют несколько ветвей этого спорта. Первая — это турнир (бой один на один), где делается больший упор на фехтование. Учитывается количество попаданий клинком по сопернику. Есть профбой с бросками, ударами щитом, подсечками, пинками в голову и т.д. А еще есть бугурт. Это тот же профбой, только когда сражение происходит со множеством участников (3 на 3, 5 на 5, 21 на 21).

Фото из личного архива клуба «Гвардия». Выступление спортсменов на публике

История — это важно

Между историческим средневековым боем и реконструкцией есть различие. Реконструкторы полностью воссоздают какую-то историческую битву, а исторический средневековый бой (ИСБ) предполагает больший уклон в спорт. У двух бойцов должны быть доспехи, подходящие по критериям безопасности. Конечно, доспехи выглядят как реплики настоящих доспехов, но тут важнее безопасность.

Например, на соревнованиях нельзя надеть доспехи монгольского и шлем шведского воина. Оружие, доспехи, шлем — все должно по возможности максимально соответствовать своей эпохе и исторической правде. Разумеется, оружие затуплено, за этим строго следят.

Поднимая без устали меч...

Тренировки проходят в небольшом подвальном помещении. Бойцы жалуются на нехватку места, но тренировки не прекращают. Из автомобильных покрышек сделаны снаряды для развития техники, силы и точности удара.

Занимаются самые разные люди. Есть несколько девушек, молодых парней и совсем юные подростки.

Николай Ионов на вопрос, как он попал в этот спорт, ответил, что сюда его привел друг. «Поначалу я пришел и не имел возможности посещать каждую тренировку, но через месяц начал заниматься серьезно. И вот уже семь лет занимаюсь историческим фехтованием», — рассказал он.

Каждую тренировку, как и в любом виде спорта, спортсмены начинают с разминки. Необходимо разогреть мышцы, суставы, чтобы избежать растяжений и травм. Дальше идет работа по воздуху, бой с тенью, как сказали бы боксеры. Так оттачивается базовая механика нанесения ударов. Кстати, в отличие от бокса стойка в ИСБ противоположная: ведущая рука, держащая меч, выставляется вперед.

Возглавляет тренировки Богдан Сбитнев — большой авторитет среди бойцов, благодаря которому клуб существует. Исторический средневековый бой стал частью его жизни, на тренировках и в боях он провел немало времени.

Многие спортсмены приходят в исторический средневековый бой с уже какой-то базой навыков, полученных в популярных единоборствах. Они занимались самбо, боксом, борьбой, дзюдо... ИСБ является отличным вариантом для тех, кто не хочет просиживать часами перед ТВ или компьютером, кто хочет разнообразить свою жизнь и привнести в нее долю рыцарской романтики и брутального боя.