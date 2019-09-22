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Спорт

Как собрать на скорость пирамиду из стаканов. В Бишкеке впервые прошел турнир

Фото 24.kg. Турнир по спорт стекингу

Недавно в Кыргызстане появился необычный вид спорта — спорт стекинг. Он представляет собой скоростную сборку и разборку пирамид из пластиковых стаканчиков. В Бишкеке 21 сентября впервые провели турнир.

Спорт стекинг зародился в 1981 году в США. Поначалу был просто оригинальной забавой, которой школьники скрашивали свои будни. Забава переросла в спорт. Визуально он напоминает игру в наперстки, а по сути — сборку кубика Рубика. Вместо кубика — стаканы. В наборе их 12. Они похожи на одноразовые, но для питья не годятся. В них проделаны отверстия для свободной циркуляции воздуха. В начале игры стаканы сложены в несколько стопок. Из них надо собрать пирамиду, а затем вернуть их в исходное положение. Процесс кажется делом нехитрым, но одно неверное движение, и конструкция рушится. Действовать надо быстро — важна даже доля секунды.

На сегодня спорт стекинг развивают более чем в 50 странах. На одном из заграничных турниров участвовали более 400 тысяч человек. У нас в стране федерация появилась в апреле. Представители федерации посетили с презентациями большинство школ юга.

«Этот вид спорта подходит людям всех возрастов. Улучшает периферийное зрение и повышает скорость чтения. Помогает детям, имеющим проблемы с речью. В школах Америки и некоторых других стран спорт стекинг — обычный предмет. Сильно развит он в Монголии. Именно там мы о нем узнали, — рассказал 24.kg представитель Федерации спорт стекинга Азамат Нуралиев. — В январе 2020 года проведем чемпионат Кыргызстана. Абсолютный победитель получит $10 тысяч и возможность за счет федерации поехать на турнир в США. А такие соревнования, как сегодня, хотим проводить каждые две недели».

24.kg
Фото 24.kg. Турнир по спорт стекингу

К участию допускались все желающие от трех до 70 лет, но выступали в основном ребята 8-16 лет. Обладателем первого приза ($100) стал 12-летний Альперен Жияналиев. Он так умело управлялся со стаканчиками, словно они были продолжением его рук.

«Есть какие-то секреты в спорт стекинге», — спросили у чемпиона.

«Есть. Но они не очень помогают. Главное — скорость, — отметил он. — Об этом виде спорта узнал от папы. Занимаюсь три месяца. Он прикольный! Задействует оба полушария мозга, развивает ловкость, мелкую моторику и сообразительность. Моя следующая цель — выиграть январский турнир и отправиться на соревнования в США».

24.kg
Фото 24.kg. Турнир по спорт стекингу

Второе место занял Нурболот Исматтиллаев, третье — Баатыр Курманалиев.
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