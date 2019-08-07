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Спорт

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Кто его возглавил

EPA/UPG.
Фото EPA/UPG.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2019 году. Список возглавила американская теннисистка Серена Уильямс.

По оценке издания, Серена Уильямс заработала в общей сложности $29,2 миллиона, из них призовые за участие в турнирах составили $4,2 миллиона, а доход от спонсорских контрактов — $25 миллионов.

Второе место заняла японская теннисистка Наоми Осака, получившая $24,3 миллиона (призовые — $8,3 миллиона, контракты — $16 миллионов). Третьей стала их коллега Анжелик Кербер, заработавшая $11,8 миллиона.

В десятку лучших вошли исключительно теннисистки. Лучшей из россиянок стала Мария Шарапова, доход которой составил $7 миллионов. Она заняла седьмое место.

В прошлом году лидером рейтинга также оказалась Серена Уильямс. Ее заработок тогда оценили в $18,1 миллиона.
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