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Спорт

Кыргызстанцы стали чемпионами Евразии по пауэрлифтингу

Кыргызстанцы победили на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу WPC. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Турнир прошел 6-7 июля в Новосибирске (Россия). Нашу страну представляли два атлета. В весовой категории 82,5 килограмма выступал Владислав Хозеев. Он выиграл золото в становой тяге и получил кубок за победу в абсолютном зачете. Александр Белимов (100 кг) победил на турнире по классическому пауэрлифтингу, в становой тяге и «абсолютке».

Ранее в Бишкеке прошел чемпионат Центральной Азии по пауэрлифтингу WPC.
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