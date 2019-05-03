Обворожительная хоккеистка, которая растопит сердца поклонников как лед

Судьба обворожительной Нины Пироговой была предрешена еще до ее рождения. Мама занималась конькобежным спортом, папа играл в футбол и хоккей на профессиональном уровне — настоящая спортивная семейная династия, пишет РИА Новости.
Кроме того, еще и старший брат Петр с детства стоял на коньках и выступал в МХЛ.
В три года Нина впервые пришла в хоккейную секцию и начала заниматься наравне с мальчишками.
К 20 годам девушка стала одной из самых титулованных российских хоккеисток.
На счету Нины Пироговой три победы в Женской хоккейной лиге, триумф в Кубке европейских чемпионов, бронза чемпионата мира и участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.
При этом поклонники хоккеистки ценят ее не только за спортивные победы.