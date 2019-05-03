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Спорт

Обворожительная хоккеистка, которая растопит сердца поклонников как лед

Фото Instagram. Хоккеистка Нина Пирогова

Судьба обворожительной Нины Пироговой была предрешена еще до ее рождения. Мама занималась конькобежным спортом, папа играл в футбол и хоккей на профессиональном уровне — настоящая спортивная семейная династия, пишет РИА Новости.

Кроме того, еще и старший брат Петр с детства стоял на коньках и выступал в МХЛ.

В три года Нина впервые пришла в хоккейную секцию и начала заниматься наравне с мальчишками.

К 20 годам девушка стала одной из самых титулованных российских хоккеисток.

На счету Нины Пироговой три победы в Женской хоккейной лиге, триумф в Кубке европейских чемпионов, бронза чемпионата мира и участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

При этом поклонники хоккеистки ценят ее не только за спортивные победы.
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