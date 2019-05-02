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Спорт

Фанаты «Ливерпуля» в Барселоне бросали в фонтан местных рабочих и туристов

Фото Scumbags on tour pic.twitter.com/DhQKDVvuq4— Terence coghlan (@TerenceCoghlan) 30 апреля 2019 г.

Фанаты футбольного клуба «Ливерпуль» приехали в Барселону на матч полуфинала Лиги чемпионов и устроили беспорядки на одной из площадей города. Об этом сообщило РИА Новости.

Болельщики английского клуба сбрасывали в фонтан местных работников и туристов. Правоохранительные органы Барселоны арестовали шесть человек после нападения на сотрудников отелей.

В интернете появился ролик, на котором видно, как группа болельщиков бросает в фонтан мужчину и смеется над пострадавшим.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился разгромом английского клуба — 3:0. Форвард Лионель Месси в матче оформил дубль и забил 600-й гол за испанскую команду.
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