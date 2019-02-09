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Спорт

У кыргызстанцев две золотые медали на международном турнире по вольной борьбе

Фото ГАМФКиС. Кыргызстанцы на турнире Takhti Cup по вольной борьбе

Кыргызстанцы выиграли две золотые медали на международном турнире по вольной борьбе. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

В городе Керманшахе (Иран) 7-8 февраля прошли традиционные соревнования Takhti Cup. На ковер вышли около 150 спортсменов из десяти стран. Медали разыгрывались в 10 весовых категориях.

Кыргызстан представили 11 борцов. Улукбек Жолдошбеков (категория 61 кг) и Эрназар Акматалиев (65 кг) стали чемпионами. Нургазы Абдуразаков (65 кг) занял третье место. Пять человек остановились в шаге от пьедестала почета.

В командном зачете победил Иран (215 очков). Вторым стал Азербайджан (112 очков), третьим – Кыргызстан (104 очка).
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