У кыргызстанцев две золотые медали на международном турнире по вольной борьбе

Кыргызстанцы выиграли две золотые медали на международном турнире по вольной борьбе. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

В городе Керманшахе (Иран) 7-8 февраля прошли традиционные соревнования Takhti Cup. На ковер вышли около 150 спортсменов из десяти стран. Медали разыгрывались в 10 весовых категориях.

Кыргызстан представили 11 борцов. Улукбек Жолдошбеков (категория 61 кг) и Эрназар Акматалиев (65 кг) стали чемпионами. Нургазы Абдуразаков (65 кг) занял третье место. Пять человек остановились в шаге от пьедестала почета.

В командном зачете победил Иран (215 очков). Вторым стал Азербайджан (112 очков), третьим – Кыргызстан (104 очка).