Боец Хабиб Нурмагомедов станет ведущим реалити-шоу в Казахстане

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов станет ведущим на казахстанском телевидении. Об этом сообщило BNews.kz.

Чемпион UFC будет вести второй сезон популярного в Казахстане реалити-шоу The Nomads («Кочевники»). Участниками проекта станут команды спортсменов и олимпийских чемпионов из разных стран. Им предстоит пройти испытания и конкурсы на знание традиций казахского народа. Ранее шоу вел олимпийский чемпион по боксу Бахтияр Артаев.

Съемки пройдут в Акмолинской области и начнутся в мае. Ожидается, что шоу покажут в 118 странах.

Хабиб Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания боя россиянин вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, завязалась потасовка, в которую оказались вовлечены оба бойца и люди из их окружения.

Атлетическая комиссия штата Невада возбудила дисциплинарное расследование. В итоге Хабиба Нурмагомедова дисквалифицировали на 9 месяцев и оштрафовали на $500 тысяч. Конор Макгрегор получил шесть месяцев дисквалификации и штраф в $50 тысяч.