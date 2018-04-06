20:44
USD 68.53
EUR 84.05
RUB 1.19
Происшествия

Женщина по поддельному паспорту гражданки Кыргызстана пыталась сбежать из России

«Гражданка Кыргызстана» по поддельному паспорту пыталась въехать на Украину из Белгородской области России. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, женщину на пункте пропуска «Белгород-железнодорожный» задержали пограничники.

Проверка показала, что на самом деле женщина имеет гражданство России и находится в федеральном розыске за «невозвращение в исправительное учреждение».

Основной документ, который дама предъявила пограничникам, имеет признаки «полной подделки, изготовлен под установленный образец с использованием цветного принтера», сообщила пресс-служба ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Ссылка:
просмотров: 308
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане задержали заместителя главы налоговой службы Кубанычбека Кумашова В Кыргызстане задержали заместителя главы налоговой службы Кубанычбека Кумашова
Сотрудники УВД пытали беременную. Ребенка спасти не&nbsp;удалось Сотрудники УВД пытали беременную. Ребенка спасти не удалось
В&nbsp;Чолпон-Ате мужчина изнасиловал заблудившуюся 12-летнюю девочку В Чолпон-Ате мужчина изнасиловал заблудившуюся 12-летнюю девочку
Чиновник без прав, пьяные и&nbsp;дебошир. Чьи машины на&nbsp;штрафстоянке (итоги рейда) Чиновник без прав, пьяные и дебошир. Чьи машины на штрафстоянке (итоги рейда)
Бизнес
Новые OLED и&nbsp;SUPER UHD Nano Cell ТВ&nbsp;и&nbsp;аудиосистемы представила LG&nbsp;Electronics Новые OLED и SUPER UHD Nano Cell ТВ и аудиосистемы представила LG Electronics
BAKAI BANK JAZ DEMI&nbsp;&mdash; праздник спорта! BAKAI BANK JAZ DEMI — праздник спорта!
В&nbsp;Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU
Как блокчейн может привести в&nbsp;Кыргызстан международных инвесторов Как блокчейн может привести в Кыргызстан международных инвесторов