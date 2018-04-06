Женщина по поддельному паспорту гражданки Кыргызстана пыталась сбежать из России

«Гражданка Кыргызстана» по поддельному паспорту пыталась въехать на Украину из Белгородской области России. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, женщину на пункте пропуска «Белгород-железнодорожный» задержали пограничники.

Проверка показала, что на самом деле женщина имеет гражданство России и находится в федеральном розыске за «невозвращение в исправительное учреждение».

Основной документ, который дама предъявила пограничникам, имеет признаки «полной подделки, изготовлен под установленный образец с использованием цветного принтера», сообщила пресс-служба ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.