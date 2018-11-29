В Аламединском районе иностранцу выдали паспорт на имя умершего ребенка

МВД Кыргызстана выявило факты незаконной выдачи национальных паспортов неустановленным лицам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре 2017 года должностные лица отдела паспортизации и регистрации населения Аламединского района Чуйской области незаконно выдали паспорта гражданина КР неустановленным иностранцам. Документы подготовили и оформили без их участия.

Также сотрудники отдела по пресечению легализации преступных доходов 3-го Управления СКМ выявили другой факт. Один из четверых неустановленных лиц получил паспорт на имя Шавкат уулу Давлатхожа, 1993 года рождения.

Выяснилось, что общегражданский паспорт выдавали в январе 2018 года на основании свидетельства о рождении, выписанного ЗАГС Джалал-Абада. Проверка установила, что Шавкат уулу Давлатхожа умер от болезни в 1995 году в двухлетнем возрасте. Это подтвердили родители и председатель квартального комитета по месту жительства.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в преступлении задержали бывшего начальника ОПРН Аламединского района, а ныне руководителя отдела паспортизации и регистрации населения в одном из городов на юге республики.